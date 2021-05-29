أمريكا تعلق اتفاقية الطيران مع بيلاروسيا

2021/05/29 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنها ستعيد فرض عقوبات على تسع شركات مملوكة للدولة في بيلاروسيا، ردا على "إجبار مينسك" طائرة ركاب إيرلندية على الهبوط واعتقال صحفي كان على متنها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في بيان "ندعو (رئيس بيلاروس ألكسندر) لوكاشينكو إلى السماح بإجراء تحقيق دولي موثوق به في أحداث 23 ايار"، وذلك في إشارة إلى اليوم الذي أُجبرت فيه طائرة الركاب على الهبوط في مينسك.

كذلك صرحت المتحدثة أن الولايات المتحدة ستعلق أيضا اتفاقية عام 2019 بين واشنطن ومينسك، التي تسمح لشركات الطيران في كل من الدولتين باستخدام المجال الجوي للأخرى، وستتخذ إجراءات أخرى ضد حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

ودعت في البيان لوكاشينكو إلى السماح بإجراء تحقيق دولي موثوق به في أحداث 23 ايار عندما أُجبرت طائرة الركاب التابعة لشركة "رايان إير" الإيرلندية على الهبوط في مينسك أثناء توجهها من اليونان إلى ليتوانيا.

كما قالت بساكي إن الولايات المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين على إعداد قائمة بالعقوبات التي تستهدف أعضاء بارزين في حكومة لوكاشينكو "على صلة بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والفساد وتزوير انتخابات 2020 ".

وستصدر وزارة الخزانة أمرا تنفيذيا ليوقعه بايدن من شأنه زيادة فرض عقوبات على عناصر من حكومة لوكاشينكو، وستعيد الولايات المتحدة فرض "عقوبات حظر كاملة" على تسع شركات مملوكة للدولة البيلاروسية في الثالث من يونيو، وحظر تعامل الأمريكيين مع تلك الشركات.

المصدر: رويترز

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