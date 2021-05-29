أنظمة الذكاء الاصطناعي تراقب موظفي الشركات

2021/05/29 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "خذ صورة شخصية"، بهذه العبارة تستقبل سيارات شركة "أوبر" (Uber) سائقيها في أوروبا، لكي يعلموا الإدارة أنهما قاموا بتسجيل الدخول في وقت محدد، وبأنهم لا يكذبون بشأن هويتهم، وذلك بالإستعانة بأدوات تكنولوجية تعتبرها بعض الجهات الحقوقية بأنها غير "قانونية"، بحسب ما ذكره موقع "بوليتيكو".

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