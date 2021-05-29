مجلس النواب يستأنف جلساته بالتصويت على عدد من مشاريع القوانين

2021/05/29 | 09:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم السبت، جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعماله.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ألماس فاضل خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية اليوم السبت، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

واضافت: ان الجلسة ستشهد مناقشة الإعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني، والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والمملكة العربية السعودية، والتصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين العراق ودولة الكويت.

واوضحت: ان الجلسة ستشهد ايضا التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، والقراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والتقاعد للعمال، والقراءة الأولى لمشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، بالاضافة الى مناقشات عامة.

وقالت: امام مجلس النواب مشاريع قوانين مهمة لتشريعها خلال الفترة المقبلة منها تعديل قانون مجالس المحافظات ومجلس الاتحاد ومشروع قانون النفط والغاز والمحكمة الجنائية.

واشارت النائبة ألماس فاضل الى هذه القوانين ضرورية جدا ويجب على مجلس النواب الاسراع بالتصويت عليها ونامل ان يقوم مجلس النواب في الفترة المقبلة بتشريع تلك القوانين.

PUKmedia خاص

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