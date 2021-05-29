نفط الشمال يحقق نتائج كبیرة بدوري الطاولة

2021/05/29 | 09:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق نادي نفط الشمال بكرة الطاولة الفوز السادس من 7 لقاءات، لينهي المرحلة الاولی بنجاح ضمن الدوري العراقي الممتاز للرجال بكرة الطاولة والتي اقيمت في مدينة السليمانية، للفترة من 26 ولغاية 29 آيار 2021 على قاعة نادي البيشمركة الرياضي.

وتمكن فريق نادي نفط الشمال من تحقيق الفوز علی اندية، اشتي بنتيجة 2-3 وعلی نادي الخطوط بنتيجة 0-3، وعلی غاز الجنوب بنتيجة 2-3، وعلی الصناعة 0-3، وعلی دهوك 0-3، وعلی دربندخان 0-3، وخسارته الوحيدة امام البیشمركە 3-0.

وفي هذا السياق تحدث مدرب الطاولة بنادي نفط الشمال اياد طاهر لـ PUKmedia قائلا: تمكن لاعبونا من تحقيق نتائج متميزة في هذا الدوري والذين بذلوا جهدا كبيرا للوصول الی هذا المستوي الرائع واللاعبون هم كل من شاهو احمد ووسام ساهر وحسين عاكش، معربا عن سعادته بهذه النتائج التي جاءت ایضا بجهود الهيئة الإدارية لنادي نفط الشمال ومشرف الفريق.

وتمنی المدرب اياد طاهر مزيدا من تحقيق النتائج للفريق في الدوري والبطولات القادمة ومواصلة العطاء للنادي والمحافظة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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