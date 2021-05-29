الغانمي يوجه بفتح تحقيق عاجل حول قيام احدى النساء بالاتصال بضابط كبير فتح شارع مغلقاً أمنياً من أجلها

2021/05/29 | 09:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بفتح تحقيق بالفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام احدى النساء بالاتصال بضابط كبير ليقوم الأخير بفتح الشارع المزدحم.وأوعز الغانمي بتشكيل لجنة عليا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره، وإيداعه بالتوقيف … Readmore

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