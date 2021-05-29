الصدر يحذر من آفة الجهل ويؤكد ان الفساد لا ينتهي بفساد مثله

2021/05/29 | 09:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيمُ التيار الصدري مقتدى الصدر من الجهل ِ المُركب واصفا إياه بالآفة العظيمة.واكد الصدر في تغريدةٍ على تويتر ان اولى قواعدِ الإصلاح الحقيقي هو عدمُ دفع الفساد بفسادٍ مثلِه، فالفسادُ لا يُمكن ان يكون مقدمة ً للإصلاح مطلقا.… Readmore

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