الصحة العالمية تحدد موعدا لنهاية وباء كورونا.. لكن بهذا الشرط

2021/05/29 | 09:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت منظمة الصحة العالمية، عدم امكانية تجاوز وباء كورونا قبل تلقيح 70% من سكان العالم.

وذكر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه في تصريح صحفي، انه "سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تلقيح تبلغ 70 في المائة على الأقل".

واضاف، ان "وتيرة التحصين لا تزال (بطيئة جدا) في أوروبا، حيث تسبب شدة عدوى النسخ المتحورة من الفيروس قلقا متزايدا.

وأبدى قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا، وقال: "نعرف مثلا أن بي.1617 (المتحورة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحورة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة من الفيروس"، لكنه "شدد على أن اللقاحات فعالة ضد النسخ المتحورة الحالية".

وأكد ضرورة تسريع وتيرة التلقيح لوضع حد للوباء الذي طال أمده "أكثر مما كان متوقعا".

واوضح، انه "خلال أي وباء، السرعة مهمة...



الوقت يدهمنا، لذا علينا تسريع وتيرة (حملة التلقيح)، علينا زيادة عدد اللقاحات المتاحة".



يذكر أنه في المناطق الـ53 التي تعدها منظمة الصحة العالمية ضمن أوروبا، تلقى 26 في المائة من السكان جرعة أولى من اللقاحات، وتلقى 36.6 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، بينما تم تحصين 16.9 في المئة بشكل كامل.

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