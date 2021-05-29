كتلة نيابية تنتقد سياسة الحكومة في مواجهة ازمة المياه

2021/05/29 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

انتقدت كتلة بيارق الخير النيابية، السبت، سياسة الحكومة العراقية، بشأن مواجهة ازمة المياه، مشيرا الى ان العراق يمتلك اوراق ضغط قوية جدا، على دول المنبع لكنه لا يستخدمها.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي لـ (بغداد اليوم)،ان "مؤشرات تعرض العراق الى ازمة مياه حادة رصدت منذ اشهر وكل التقارير تؤكد بان الوضع سيكون حرج وخطير للغاية خاصة في ديالى لكن للاسف لم يكن هناك تحرك حكومي جدي حيال ازمة قد تؤدي الى عواقب وخيمة جدا خاصة وان 60% من المناطق المتضررة تعتمد على الزراعة في تامين مصادر رزقها والتي توقفت الان بسبب الجفاف".

واضاف، ان "العراق لا يملك سياسة صحيحة في ادارة ملف المياه وهذا خطا فادح مؤكدا بان المياه يجب ان تكون في قمة اولويات الحكومات وان تضع خارطة طريق لتأمينها لتفادي الازمات مثلما تفعل كل الدول التي تسعى من خلال استغلال كل الفرص لحماية مصالح شعوبها".

واشار الى، ان "العراق يمتلك اوراق ضغط قوية على ايران وتركيا تتعلق بالملف الاقتصادي، حيث ان العراق يعد لهاتين الدولتين سوق كبير لمنتوجاتهما والتي تصل قيمة المبيعات الى اكثر من 40 مليار دولار سنويا".

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