مراهقة تشنق نفسها في أبو غريب لهذا السبب

2021/05/29 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت فتاة مراهقة، اليوم السبت، على شنق نفسها لأسباب نفسية في منطقة أبو غريب ببغداد.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم) إن "فتاةً من مواليد 2005 بالانتحار عن طريق شنق نفسها بواسطة شال معلق داخل دارها ضمن منطقة أبو غريب".

وأضاف المصدر أن "الفتاة تعاني من مشاكل نفسية"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي".

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