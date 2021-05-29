حقوق الإنسان تخاطب التربية بشأن تحديد مواعيد الامتحانات - عاجل

2021/05/29 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، وزارة التربية، الى التريث في تحديد مواعيد الامتحانات لحين اكمال المنهاج المقرر، مشيرة الى، ان اغلب المراحل الدراسية لم تكمل مناهجها لغاية الان بسبب الدوام الالكتروني ومخاطر جائحة كورونا.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي في بيان، ان "الاف المناشدات من الطلبة وعوائلهم تدعو وزارة التربية لاعادة النظر في مواعيد الامتحانات ، مطالبا "الوزارة بمراجعة قرارها الخاص بتحديد مواعيد الامتحانات مراعاة للجانب العلمي والانساني والصحي للطلبة وان يكون موعد امتحانات الصف السادس الاعدادي في نهاية الشهر الثامن مع تقليص المناهج ".

ودعا الى "اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لطلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط وكافة المراحل غير المنتهية مراعاة لظروفهم الانسانية والصحية ".

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