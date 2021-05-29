حبيبتي وجرحُ الوطن... نصٌّ شعري. - مديح الصادق

2021/05/29 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق بدمِ الشهيدِ الذي بساحةِ التحريرِواقفاً نزَفَ الدِماءَوما ماتَ؛ وهل يموتُ الوطن؟وطنٌ فيهِ الشهادةُ عرسٌ وفيهِ النخلُ، وإنْ جفَّ الرافدانِ؛ فلا ينحنيورأسِكِ، وما بهِ أقسَمتِ يومَهاساعةَ أوَّل لُقيا وما بهِ اهتدى الشعراءُ شاهدٌأنْ لا افتراقَ لروحِك عنْ روحي وإنْبنارِ الخليلِ أُحترَقْناوإنْ علينا دارتْ الدُنيا بأسرِهاأقسِمُ، يا شطرَ روحي التيفازتْ بحبِّ ......





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