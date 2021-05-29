الله ظل الإنسان - سعود سالم

2021/05/29 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ٤٤ - الله ظل الإنسان وصورته في السماءلا شك أن الأنثروربولوجيا anthropology، كعلم لدراسة الإنسان قد ساهم بدرجة كبيرة في إلقاء الضوء على ظاهرة الأديان وأسباب ظهورها.



مصطلح الأنثروبولوجيا من كلمتين يونانيتين، anthrôpos - ἄνθρωπος، والتي تعني "الإنسان"، وλόγος logos، والتي تعني العلم، أوالكلمة والكلام.



كانت ال ......





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