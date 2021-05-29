وصول اكثر من 100 عائلة الى مخيم الجدعة العراقي وسط رفض شعبي واسع

2021/05/29 | 09:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير عودة عشرات العائلات العراقية التي يشتبه بارتباطها بتنظيم الدولة الإسلامية من مخيم الهول في سوريا إلى الموصل مخاوف في صفوف سكان المنطقة إذ لا تزال ذكرى فظائع هذا التنظيم ماثلة في الأذهان.فتحت جنح الظلام ووسط حراسة أمنية مشددة، … Readmore

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