2021/05/29 | 09:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهند، اليوم السبت، عن تسجيل 173790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوما.هذا وسجلت الهند خلال آخر 24 ساعة، 3617 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند..



تحسن طفيف في الوضع الوبائي المركز الخبري الوطني.

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