السعودية تخطط لاستضافة كأس العالم 2030

2021/05/29 | 09:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت صحيفة تايمز البريطانية أن المملكة العربية السعودية تخطط من أجل استضافة كأس العالم 2030.

وتأتي تلك الخطوة من المملكة من أجل تفسير المقترح السعودي المقدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لاستضافة المونديال كل عامين، وهو المقترح الذي وافق كونغرس فيفا على مناقشته.

وتنوي السعودية الاستعانة بشركة استشارية أمريكية لوضع استراتيجية، لتقديم عطاءات للبطولة، وقد تفكر المملكة في الاشتراك مع دولة من قارة أخرى، وربما تكون أوروبية.

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