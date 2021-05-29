حقوق الانسان: وزارة التربية يجب ان تراعي الاوضاع الانسانية والعلمية عند تحديد الامتحانات

2021/05/29 | 09:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت مفوضية حقوق الانسان، وزارة التربية الى مراعاة الاوضاع الانسانية والعلمية عند تحديد الامتحانات.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان ان “اغلب المراحل الدراسية لم تكمل مناهجها لغاية الان بسبب الدوام الالكتروني ومخاطر جائحة كورونا وبالتالي كان على وزارة التربية التريث في تحديد مواعيد الامتحانات لحين اكمال المنهاج المقرر”.

واضاف الغراوي ان “الاف المناشدات من الطلبة وعوائلهم تدعو وزارة التربية لاعادة النظر في مواعيد الامتحانات”.

وتابع اننا “نطالب وزارة التربية بمراجعة قرارها الخاص بتحديد مواعيد الامتحانات مراعاة للجانب العلمي والانساني والصحي للطلبة وان يكون موعد امتحانات الصف السادس الاعدادي في نهاية الشهر الثامن مع تقليص المناهج واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لطلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط وكافة المراحل الغير منتهية مراعاة لظروفهم الانسانية والصحية”.

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