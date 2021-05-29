2021/05/29 | 09:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.وقال وزير الصحة الفيتنامي، نغوين ثانه لونغ، إن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد.وكتبت صحيفة “VnExpress” الإلكترونية عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في فيتنام) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في فيتنام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).