أسعار النفط تغلق مرتفعة لأعلى سعر منذ عامين بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأميركي وتوقعات لانتعاش الطلب العالمي

2021/05/29 | 09:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت أسعار النفط الأسبوع، مرتفعة أكثر من خمسة بالمئة، مع صعود خام القياس العالمي برنت ليغلق عند ذروة عامين، بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأميركي وتوقعات لانتعاش الطلب العالمي مما طغى على بواعث القلق من زيادة المعروض الإيراني فور رفع العقوبات.… Readmore

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