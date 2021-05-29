2021/05/29 | 10:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت محافظة بغداد، اليوم السبت، توضيحا بشأن إجراءاتها القانونية المتخذة حول تنفيذ قرار 315 الخاص بالعاملين بصفة أجور يومية في دوائرها.وذكر بيان للمحافظة، تلقاه /المركز الخبري الوطني”، أن “محافظ بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة بغداد تصدر توضيحاً جديداً لقرار 315 المركز الخبري الوطني.

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