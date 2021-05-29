إجرام بغداد تطيح بمتهمين بالتسليب وسرقة 42 ألف دولار

2021/05/29 | 10:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية إجرام بغداد، اليوم السبت، بالإطاحة بمتهمين بالتسليب وسرقة 42 ألف دولار.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب – […]

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