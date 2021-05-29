بالصور.. الاعرجي والشمري في سامراء للاطلاع على الوضع الامني

2021/05/29 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل صباح هذا اليوم السبت، مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري الى قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين.

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