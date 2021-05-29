المرجع الحائري يجدد دعمه للحشد الشعبي ويطالب بقطع يد كل من يتطاول عليهم

2021/05/29 | 10:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد المرجع الديني السيد كاظم الحسيني الحائري، السبت، دعمه للحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية، داعيا الى قطع كل يد تتطاول عليهما.وقال الحائري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “نؤكّد موقفنا الداعم لأبنائنا في الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، ذلك أننا نرى … Readmore

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