مشاجرة عشائرية كبيرة في ميسان تؤدي لمقتل طفل وحرق 4 منازل بسبب ألف دينار

2021/05/29 | 10:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان يوم السبت القاء القبض على عدد من المتورطين بإطلاق النار على خلفية مشاجرة في قضاء المجر الكبير.وألقت قوة أمنية مشتركة القبض على مطلقي عيارات نارية نتيجة مشاجرة بين طرفين حدثت في إحدى مناطق قضاء … Readmore

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