التربية توضح بشان الامتحانات الوزارية للمراحل كافة

2021/05/29 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التربية، السبت، استعدادها للامتحانات الوزارية للعام الحالي 2020/ 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون للصحيفة الرسمية (29 آيار 2021)، إن "الوزارة باشرت تهيئة المراكز الامتحانية لتلاميذ مرحلة السادس الابتدائي".

وأضاف أن "أعداد المشاركين موجودة في كل مدرسة والذين شاركوا من قبل بامتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي".

ويشار إلى ان الوزارة حددت موعد امتحانات السادس الابتدائي يوم الاحد الموافق 13 حزيران المقبل، والثالث المتوسط سيكون يوم الاحد الرابع من شهر تموز المقبل، بينما سيكون لمرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة، يوم الثلاثاء الـ 27 من الشهر نفسه".

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