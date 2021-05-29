تركيا: افتتاح اعلى بناء في اسطنبول (صور)

2021/05/29 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، افتتاح برج تشامليجا الجديد، والذي يعتبر أعلى بناء في إسطنبول، السبت 29 أيار الجاري، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم (29 ايار 2021): "من المرتقب أن يشارك في الافتتاح السبت الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، وزير النقل عادل قره إسماعيل أوغلو".

وأوضحت أن "البرج يساهم في القضاء على التلوث البصري لأبراج البث الإذاعي والتلفزيوني على تلة تشامليجا، ويقدم الخدمة لأكثر من 100 وسيلة إعلامية".

ولفت إلى أن "طول البرج يبلغ 369 مترا، بارتفاع 587 مترا فوق مستوى سطح البحر".

ويوصف البرج بأنه بمثابة برج "إيفل" الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس نظرا لارتفاعه وإمكانية رؤيته من معظم أماكن إسطنبول.

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