انتشار أمني كثيف يمنع الحراك الجزائري من التظاهر سوى في منطقة القبائل

2021/05/29 | 10:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة ضد الحكومة في الجزائر العاصمة بتاريخ 30 نيسان/ابريل 2021 © ا ف ب/ا ف ب رياض قرمدي الجزائر (أ ف ب) – للأسبوع الثالث على التوالي، فشل الحراك الجزائري في تنظيم مسيراته الأسبوعية في العاصمة أو في مدن أخرى، باستثناء منطقة القبائل، وذلك بعدما حال انتشار أمني كثيف دون تجمهر أنصاره الذين […]

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