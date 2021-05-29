“دروس قرن من الحياة” كتاب للفيلسوف إدغار موران يصدر مع بلوغه المئة

2021/05/29 | 10:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران في 13 آذار/مارس 2019 في مونبلييه © ا ف ب/ارشيف باسكال غيو باريس (أ ف ب) – يعتزم الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران الذي يبلغ المئة في تموز/يوليو المقبل إعطاء “دروس قرن من الحياة” في كتاب يصدر في 2 حزيران/يونيو على ما أعلنت دار “دينويل” الفرنسية […]

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