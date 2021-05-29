نائب كندي يظهر وهو يتبول أمام الكاميرا خلال جلسة افتراضية بعد شهر من ضبطه عاريا

2021/05/29 | 10:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان الكندي في أوتاوا © ا ف ب/ارشيف ديف تشان اوتاوا (أ ف ب) – تنحى نائب كندي عن بعض مهماته وقال إنه يسعى للحصول على “مساعدة” بعدما ضبطته كاميرا وهو يتبول خلال جلسة افتراضية في البرلمان، بعد شهر من ظهوره عاريا في جلسة افتراضية أخرى.وكتب النائب وليام آموس على حسابه على […]

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