أفلام رسوم متحركة وثقت للقضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين

2021/05/29 | 10:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: حالة إبداعية مختلفة لمخرجين قرروا توثيق القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب من الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أفلام الرسوم المتحركة، فاستطاع عدد من صناع تلك الأفلام تقديم أعمال تحمل هموم المواطن الفلسطيني وتكشف عن المآسي التي يعيشها الفلسطينيون والمجازر التي يقوم بها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وتؤكد هوية فلسطين والمقاومة.استعمل المخرج الفلسطيني خليل المزين ...

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