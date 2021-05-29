تونس تحاول إنقاذ موسمها عبر جذب سياح روس لا يخشون الجائحة

2021/05/29 | 10:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات:تحاول تونس إنقاذ ما أمكن من موسمها السياحي الذي يواجه للعام الثاني على التوالي تراجعا كبيرا بسبب الجائحة.يقول أيمن الذي يعمل سباحًا منقذًا وقد وضع كمامة ونظارات شمسية «إمّا العمل أو الموت جوعا»، معربًا عن ارتياحه لتمكنه من استئناف عمله إثر ثمانية أشهر من البطالة في قطاع السياحة الذي يواجه صعوبات متواصلة ...

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