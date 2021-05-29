الدفاع المدني في واسط تُحصي حوادث الحرائق خلال العام الحالي

2021/05/29 | 10:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط، اليوم السبت، مجمل حوادث الحرائق التي شهدتها المحافظة منذ بداية العام الحالي 2021.وقال مدير عام الدفاع المدني في واسط، العميد سمير رزاق ناصر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجمل حوادث الحريق التي شهدتها محافظة واسط خلال العام الحالي بلغت 650 حالة حريق"، لافتاً إلى أن "من بين حوادث الحريق حرائق المحاصيل الزراعية".وأضاف العميد ناصر أن "فرق المديرية تمكنت من إنقاذ 116 دونماً، أما المساحات المحترقة فبلغت 40 دونماً"، مشيراً إلى أن "من بين الحوادث الأخرى حرائق السيارات والدور السكنية".وأكد أن "فرق المديرية لديها استجابة سريعة في الوصول إلى مكان الحادث لاحتوائه ومنع توسعه إلى الأماكن المجاورة"، مبيناً أن "المديرية تقوم بعدة واجبات ،منها إطفاء الحرائق وعمليات الإنقاذ".ولفت إلى أن "المديرية باشرت بعمليات التعفير منذ تأريخ 26/2/2021، ضمن المناطق السكنية"، مضيفاً أن "نحو 3500 حي سكني تم تعفيرها، أما المنشآت الحكومية فقد تم تعفير 4 آلاف دائرة ولا تزال العمليات مستمرة".وتابع: "أما عمليات الإنقاذ فترتبط بحوادث اصطدام العجلات، ويتم خلالها انتشال الجثث"، لافتاً إلى أن "إمكانيات الدفاع المدني محدودة من ناحية الآليات والأفراد، لكن هناك عمليات إسناد ضمن المناطق والمراكز للأقضية والنواحي وإجراءات احترازية وتدريباً مستمراً".

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