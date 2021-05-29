في ظل تحذيرات أمنية وحقوقية.. عوائل داعش تثير حيرة أوروبا

2021/05/29 | 10:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نحن نريد فرصة ثانية"، بهذه العبارة تناشد جيسي بلادها بلجيكا باستقبالها هي وأطفالها، بعدما انضمت إلى صفوف تنظيم "داعش" عام 2014، مؤكدة استعدادها لدفع الثمن والمثول أمام القضاء المختص، بحسب ما ذكره تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

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