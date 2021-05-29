السليمانية..لاوفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2021/05/29 | 10:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان تابعه PUKmedia: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 25 حالة اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى كان 12 حالة شفاء، وهناك 111 حالة اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما لم تسجل المحافظة أي حالة وفاة بفايروس كورونا.

PUKmedia متابعة

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