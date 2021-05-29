انتشال جثة غريق شاب من داخل نهر دجلة

2021/05/29 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، اليوم السبت، انتشال جثة غريق من داخل نهر دجلة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "زوارق ومفارز غواصي النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة غريق تولد ٢٠٠٧ من داخل نهر دجلة".واضافت انه "تم التعرف على الغريق من خلال ذويه، وتسليم الجثة اصولياً الى مركز الشرطة".

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