آلية جديدة للتعامل مع لقاح فايزر بالعراق بعد “الزخم والتزاحم” عليه في المستشفيات

2021/05/29 | 10:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

دفع الزخم الحاصل على منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات وزارة الصحة إلى شمول المراكز الصحيّة بإعطاء لقاح فايزر، بعد أن كان مقتصرا على المستشفيات.

وقال مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، إن “الدائرة خصصت منافذ جديدة في المراكز الصحية للتطعيم بلقاح فايزر من اجل تخفيف زحام المواطنين على المستشفيات، إذ نعمل حاليا على فتح 20 منفذا آخر”.

وكان التطعيم بفايزر منحصراً بمجموعة من المستشفيات التي حددتها الجهات الصحية خلال المدة الماضية في بغداد والمحافظات، لانه يحتاج إلى سلسلة تبريد خاصة وعدد من الخطوات الصحية.

وفي ظل التصاعد المطرد لاعداد الملقحين، اكد الحجامي أنَّ “كميات لقاح كورونا الواردة للعراق ستزداد بشكل كبير مع بداية النصف الثاني من العام الحالي ما سيسهم بتلقيح اعداد اكبر”، مضيفا أنَّ “المنافذ التلقيحية المخصصة مستمرة بإعطاء الجرعات بلقاحي استرازنيكا وسينوفارم لمراجعيها”.

وشهدت الآونة الاخيرة ازديادا ملحوظا باعداد الملقحين، إذ اعلنت مؤخرا الوزارة تطعيم 23 الف مواطن في بغداد والمحافظات في يوم واحد، وهو رقم لم تعهده سابقا.

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