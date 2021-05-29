الرافدين يكشف اعداد الحسابات التي تم فتحها للمواطنين خلال شهر واحد

2021/05/29 | 10:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مصرف الرافدين، السبت، أن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال نيسان الماضي بلغت 3870 حسابا توفير وجاري.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (29 أيار 2021)، أن "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى في نيسان وصلت الى 242 حسابا في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 3628 حسابا".

وأضاف أن "المصرف مستمر في تقديم خدماته وفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".

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