إصابة نجم “السيتي” في المران قبيل مواجهة تشيلسي في نهائي دوري الأبطال

2021/05/29 | 10:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ظهر لاعب وسط مانشستر سيتي، الألماني إيلكاي غوندوغان، يعرج في آخر حصة تدريبية عشية نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد تشيلسي.وبدا أن اللاعب الألماني، تعرض لكدمة خلال التحام مع زميله فرناندينيو في المران الأخير، قبل مواجهة “السيتي” وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت.ولم تكن إصابة غوندوغان عضلية، […]

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