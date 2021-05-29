2021/05/29 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت أسعار خام البصرة الثقيل، ارتفاعا، فيما تراجع سعر خامها الخفيف، قبل اغلاقه أمس الجمعة.وسجلت اسعار خام البصرة الثقيل 66.01 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 1.62%، فيما انخفض الخام الخفيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل الإغلاق..



صعود سعر خام البصرة الثقيل وهبوط الخفيف المركز الخبري الوطني.

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