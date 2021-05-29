جنود أمريكيون يكشفون أسراراً نووية عبر مراجعة معلوماتهم على الانترنت

2021/05/29 | 10:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – كشف جنود أميركيون كانوا يراجعون معلوماتهم على تطبيقات تعليمية معروفة أسرارا نووية، وفقًا لتحقيق نشره يوم الجمعة موقع “بيلينغكات” الذي تمكن من تحديد مواقع القنابل النووية الحرارية الأميركية المخزنة في أوروبا، بدقة.وللتعرف على أمور مثل المواقع التي تضم أبنية خرسانية “ساخنة” تحت الأرض تحوي قنابل نووية وجداول دوريات أمنية […]

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