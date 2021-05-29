العراق أرض خصبة للأخبار الكاذبة لكن الثمن قد يكون باهظاً

2021/05/29 | 10:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – نظريات مؤامرة، هجمات، وباء كوفيد-19…مواضيع تتداول تحتها أخبار كاذبة كثيرة في العراق، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تسبب توترا في بلد عرف عقوداً من الحروب والأزمات، لذا برزت الحاجة إلى تفنيدها.أمام عدد كبير من الشاشات وخلف حواسيبهم المحمولة، يتابع ثلاثة موظفين في قسم الرصد في دائرة الإعلام […]

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