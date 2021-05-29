تحقيق يشير إلى إخفاق السلطات البريطانية في متابعة منفذ عملية طعن في لندن في 2019

2021/05/29 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت هيئة محلفين في تحقيق قضائي الجمعة أن إخفاقات السلطات البريطانية كانت السبب في سقوط قتيلين في اعتداء وقع في 2019 بالقرب من لندن بريدج في العاصمة البريطانية بيد رجل مدان ومحكوم بتهمة الإرهاب.وكان جاك ميريت (25 عاما) وساسكيا … Readmore

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