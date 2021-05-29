مجلس الأمن يمدّد عاماً حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان

2021/05/29 | 10:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الأمن الدولي الجمعة قراراً مدّد بموجبه لمدة عام واحد، أي حتى 31 أيار/مايو 2022، حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018.وقال دبلوماسيون إنّ مشروع القرار الذي أعدّته الولايات المتّحدة أُقرّ بأغلبية 13 عضواً وامتناع عضوين عن … Readmore

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