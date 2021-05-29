العراق يشتري 16 مليون جرعة لقاح إلى إيران.. هل ستحل مشكلة الغاز المقطوع؟

2021/05/29 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، يوم السبت، استصدار التراخيص اللازمة لتوفير 125 مليون دولار من ارصدة ايران بالعراق لشراء 16 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، وذلك من اصل نحو 5 مليار دولار اموال ايران المجمدة في العراق.ونقل موقع الوزارة عن أردكانيان قوله: تم استصدار الموافقة لتحويل 125 مليون دولار […]

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