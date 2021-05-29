بعض صور الزهو الفلسطيني - نهاد ابو غوش

2021/05/29 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش بدا المشهد مفارقا إلى حد كبير، شاب ملتح يعتلي كتفي زميل له في مظاهرة، ويهتف بصوت قوي "حط السيف قبال السيف ونحن رجال محمد الضيف" فترد عليه بالهتاف عينه عشرات الحناجر الناعمة لصبايا حاسرات الرأس في الغالب، ويرتدين زيّهن المدرسي،، الذي يشير إلى إحدى المدارس المسيحية الخاصة في مدينة رام الله.



ومحمد ضيف هو القائد الأسطوري، السري والغامض، لكتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (ح ......





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