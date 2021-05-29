القدس تعيش تحت ضغط سياسة تهجير قسري وتطهير عرقي غير مسبوقة - مديحه الأعرج

2021/05/29 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 21/5/2021لم يعد استهداف سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يقتصر على بناء مستوطنات وتوسيعها وعزلها عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية ، بل انتقل الى غزو منظم ومنهجي لقلب الأحياء الفلسطينية في القدس ، وذلك ضمن مساعي هذه السلطات والجمعيات الاستيطانية تهويد حوض البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية المحيطة بها .



وتأتي قضية حي بطن الهوى المقدسي لتسلط المزيد من الضوء ......





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