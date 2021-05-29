2021/05/29 | 10:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محطة تلفزة ارجنتينية تعلن وفاة وليام شكسبير) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محطة تلفزة ارجنتينية تعلن وفاة وليام شكسبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).