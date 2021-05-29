2021/05/29 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت ضبط 5 شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة من قبل تحريات كمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن كوادرها “في قسم التحري ومكافحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 5 شاحنات محملة بمواد مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية المركز الخبري الوطني.

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