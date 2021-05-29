حقوق الإنسان تطالب بـ

2021/05/29 | 11:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة التربية لإعادة النظر في مواعيد الامتحانات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعت مفوضية حقوق الإنسان، وزارة التربية إلى التريث في إجراء امتحانات الصفوف المنتهية.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "أغلب المراحل الدراسية لم تكمل مناهجها لغاية الآن بسبب الدوام الالكتروني ومخاطر جائحة كورونا، وبالتالي كان على وزارة التربية التريث في تحديد مواعيد الامتحانات لحين إكمال المنهاج المقرر".

وأضاف الغراوي أن "آلاف المناشدات من الطلبة وعوائلهم تدعو وزارة التربية لإعادة النظر في مواعيد الامتحانات".

وطالب وزارة التربية بـ "مراجعة قرارها الخاص بتحديد مواعيد الامتحانات مراعاة للجانب العلمي والإنساني والصحي للطلبة وأن يكون موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي في نهاية الشهر السادس وامتحانات الصف الثالث في نهاية الشهر السابع وامتحانات السادس الإعدادي في نهاية الشهر الثامن مع تقليص المناهج واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لكافة المراحل غير المنتهية".

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