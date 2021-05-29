رئيس الجمهورية: اجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي

2021/05/29 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني شدد رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم السبت، على أن مقاطعة الإنتخابات تعد تراجعاً عن الواجب الوطني.وقال الحكيم، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني، وتابعها […]

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