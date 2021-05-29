صاروخ يحمل 36 قمرا اصطناعيا لتوفير إنترنت عالي السرعة بكل أنحاء العالم

2021/05/29 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق صاروخ من طراز سويوز الروسي تديره شركة آريان سبايس الأوروبية، الجمعة، حاملا 36 قمرا اصطناعيا جديدا لصالح المشغل البريطاني وان ويب، الذي ينشر كوكبة لتوفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم.

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